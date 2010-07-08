В 2010г. нефть будет стоить 75,3долл, в 2011г. - 77,5 долл.

Международный валютный фонд /МВФ/ понизил прогноз цен на нефть, который был сделан в апреле. Об этом говорится в подготовленном фондом обновленном докладе о перспективах развития мировой экономики.

Согласно новым оценкам, баррель нефти в 2010 г в среднем будет стоить 75,3 долл, а в 2011 г - 77,5 долл. Это значительно ниже апрельских прогнозов, которые равнялись 80 и 83 долл соответственно. В то же время "прогнозы на индекс цен нетопливных биржевых товаров остались в целом неизменными", говорится в документе.

Авторы доклада полагают, что "инфляционное давление останется сниженным", при этом в ряде развитых стран "остаются актуальными риски дефляции". В этой группе государств инфляция в нынешнем году составит 1,4 проц, а в следующем - 1,3 проц. В обоих случаях по сравнению с апрельскими ожиданиями произошло снижение на 0,1 процентных пункта. В странах с развивающейся экономикой этот показатель будет ощутимо выше: 6,5 проц в нынешнем году и 5 проц в будущем году. Эти цифры выше, чем в апреле, на 0,1 и 0,3 процентных пункта, соответственно, передает ПРАЙМ-ТАСС.