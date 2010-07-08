Нефть стала набирать в цене

Цены на нефть на мировых рынках в среду, 7 июля, после спада в течение шести дней подряд повысились на фоне надежд инвесторов на уменьшение запасов сырья в США, передает Reuters.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла на 2,09 доллара - до 74,07 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 2,06 доллара - до 73,51 доллара за баррель.