Vanco и Украина пойдут на мировую?

Компания Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) начала переговоры с правительством Украины с целью подписания мирового соглашения.

Об этом сказано в сообщении Vanco Prуckerchenska, переданном УНИАН.

В сообщении отмечается, что компания Vanco Prуckerchenska и государство Украина приостановили на 3 месяца арбитражный процесс в Стокгольмском арбитражном суде и начали переговоры, целью которых является мирное урегулирования спора касательно Соглашения о разделе продукции (СРП).

«Наша позиция заключается в том, чтобы частью возможного мирового соглашения стали гарантии, которые бы на протяжении всего периода реализации проекта по разработке Прикерченского участка континентального шельфа Черного моря обезопасили нашу компанию от того вмешательства и блокирования деятельности, с которыми нам пришлось столкнуться во времена работы предыдущего Кабинета Министров. Мы считаем, что сейчас есть все шансы разрешить спорные вопросы и подписать мировое соглашение», – отметил президент компании Vanco Prуckerchenska Джим БАУН.

При этом он выразил уверенность, что компании удастся быстро подписать мировое соглашение. «Уверен, что при существующем конструктивном подходе нынешнего правительства мы сможем достаточно быстро достичь соглашения, и, таким образом, Украина сможет продвинуться на пути к собственной энергетической независимости. Мирное урегулирование ситуации также станет мощным позитивным сигналом для международных нефтедобывающих компаний, иностранных инвесторов о том, что Украина действительно открыта для бизнеса», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, 12 мая т.г. министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявил, что Кабинет Министров Украины предлагает компании Vanco Prykerchenska заключить мировое соглашение по тяжбе, связанной с расторжением правительством Украины соглашения о разделе продукции.

Справка УНИАН. В 2006 году компания Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и в октябре 2007 года заключила с Кабинетом Министров Украины соглашение о разделе продукции, которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

21 мая 2008 года Кабмин принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольм (Швеция) относительно конфликта по СРП.

До настоящего времени в Украине было заключено только одно соглашение о разделе продукции.