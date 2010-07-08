Пошлины на импорт топлива ударят по качеству

Инициатива Министерства топлива и энергетики Украины ввести пошлины на импорт нефтепродуктов может привести к тому, что пошлины будут стимулировать поставку менее качественного топлива из стран СНГ.

Такое мнение высказал глава представительства компании «Орлен Летува» в Украине Игорь МАЙСТРЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что ввод пошлин на импорт нефтепродуктов сделает невозможным завоз в страну высококачественного топлива стандарта Евро-5 из стран Евросоюза – Литвы, Румынии, Польши, которые на сегодня являются крупнейшими экспортерами этого современного топлива в Украину.

«Пошлины на импорт не решат проблему демпинга отдельных стран-экспортеров, которая так тревожит украинских переработчиков и евроэкспортеров, к числу которых относится и «Орлен Летува». С Беларусью, Россией, Казахстаном у Украины заключены межправительственные соглашения о свободной торговле, и это значит, что украинские пошлины на импорт из этих государств распространяться не будут, тогда как нефтепродукт из стран ЕС станет недоступным для потребителя из-за неконкурентоспособности», – считает И.МАЙСТРЕНКО.

Глава украинского представительства «Орлен Летува» также сообщил, что компания восприняла «с большим разочарованием» намерение Минтопэнерго продлить действие старых стандартов качества топлива до 2013 года.

И.МАЙСТРЕНКО считает, что в данной ситуации наиболее оптимальным является введение дифференцированной ставки налогообложения нефтепродуктов в зависимости от их качества.

«В Европе переход на новые стандарты более жесткий: не соответствуешь нормативам – не имеешь права торговать. В Украине можно пойти по компромиссному варианту, обеспечив дальнейшую работу и постепенную модернизацию производств, а также сохранив каналы поставок высококачественного импорта», – отметил он.

«Орлен Летува» призывает правительство Украины к детальному обсуждению этих вопросов и готова «всесторонне содействовать выработке взвешенного решения в этих крайне важных экономических, экологических и социальных вопросах».

Справка УНИАН. Компания «Орлен Летува» создана на базе компании «Мажейкю нафта» и является дочерним предприятием «Концерна «Орлен» (Польша). «Орлен Летува» оперирует единственным в странах Балтии нефтеперерабатывающим заводом в г. Мажейкяй и сетью АЗС в Литве.

Компании группы «Орлен» в 2009 году стали крупнейшим поставщиком в Украину бензина марки А-95, отвечающего стандарту Евро-5. Суммарный объем поставок в 2009 году составил около 500 тыс. тонн, на 2010 год запланировано около 570 тыс. тонн. Крупнейшими покупателями литовского топлива являются «Концерн «Галнафтогаз» (сеть ОККО), «Альянс Холдинг» (Shell), «Континиум» (WOG), «Параллель», «КЛО». Партнерские сети «Орлен Летува» работают в большинстве областей Украины.