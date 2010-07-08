Украина и Беларусь согласуют транзит нефти

Украина и Беларусь намерены до конца недели подписать межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере транспортировки нефти через территорию Украины в Беларусь.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что подписание этого соглашения будет способствовать реализации общих интересов двух стран относительно развития взаимовыгодного сотрудничества в нефтяной отрасли.

«Белорусская сторона выразила заинтересованность в налаживании сотрудничества относительно поставок нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы с использованием нефтетранспортной системы Украины и железнодорожного транспорта Украины и Республики Беларусь», – отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, Украина имеет технические возможности для приема нефти в черноморских портах, ее перевалки и последующей транспортировки в Беларусь с использованием железнодорожного и трубопроводного транспорта в соответствии с предложенными белорусской стороной объемами – до 4 млн. тонн нефти в период с 1 мая 2010 года по апрель 2011 года, с последующим увеличением до 10 млн. тонн нефти в год.

Также в сообщении отмечено, что реализация соглашения будет способствовать эффективному использованию транспортной инфраструктуры Украины, позволит увеличить объемы транспортировки нефти по территории Украины трубопроводным и железнодорожным транспортом, а также сохранить позиции Украины как ведущего транзитного государства.

Как сообщал УНИАН, согласно договоренностям президентов Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО и Венесуэлы Уго ЧАВЕСА, Минск планирует закупить у Каракаса 4 млн. тонн нефти в 2010 году и 10 млн. тонн – в 2011 году. Покупаемая Беларусью венесуэльская нефть поступает из Венесуэлы танкерами в порт Одессы, а оттуда доставляется на Мозырский НПЗ по железной дороге транзитом через Украину.

Нефть из Венесуэлы транзитом через Украину уже начала поступать на Мозырский НПЗ.