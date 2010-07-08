ВР планирует защитить нефтехимическую отрасль от кризиса

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно ослабления негативного влияния мирового финансового и экономического кризиса на отечественную нефтехимическую отрасль".

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 264 из 427 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Украины "О ставках акцизного сбора и ввозной пошлины на некоторые товары (продукцию)".

Изменения предусматривают возможность ввоза на территорию Украины легких и тяжелых дистиллятов, которые используются в качестве сырья для пиролиза в производстве этилена с применением нулевой ставки акцизного сбора. С целью контроля над уплатой акцизного сбора и целевым использованием импортированных легких и тяжелых дистиллятов предлагается оформлять импортерам вексель, авалированный банком. В случае подтверждения использования сырья по целевому назначению, вексель будет считаться погашенным.

Также, законопроектом предусматривается освобождение от уплаты ввозной пошлины легких и тяжелых дистиллятов, которые используются исключительно как сырье для пиролиза в производстве этилена, которые будут ввозиться предприятиями - производителями этилена в соответствии с заключенными внешнеэкономическими договорами (контрактами). В случае нарушения требований относительно целевого использования импортированного сырья импортер обязан будет оплатить ввозную пошлину в порядке, определенном законом.