«Укрнафта» сменит набсовет и изменит устав

Акционеры ОАО «Укрнафта» на собрании акционеров 26 августа рассмотрят вопрос о смене членов и председателя наблюдательного совета компании.

Об этом говорится в сообщении акционерного общества, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, в повестку дня собрания включены также вопросы о смене состава ревизионной комиссии и внесении изменений в устав компании, а также о переводе акций в бездокументарную форму.

Как сообщал УНИАН, 26 января т.г. в Киеве состоялось собрание акционеров «Укрнафты», для участия в котором зарегистрировались акционеры и их представители, владеющие 91,71% акций. Тогда акционеры компании одобрили соглашение о сотрудничестве и взаимопонимании между компанией, ее миноритарными акционерами и НАК «Нафтогаз Украины». Также было принято решение выплате 5,087 млрд. грн дивидендов за 2006-2008 годв.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».