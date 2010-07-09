Задержан бывший замглавы “Нафтогаза” Диденко
15:40, 09 июля 2010Энергетика
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Сообщил источник в СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего заместителя руководителя НАК “Нафтогаз Украины” Игоря ДИДЕНКО.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник, приближенный к СБУ.
По словам собеседника агентства, И.ДИДЕНКО был задержан по подозрениею в совершении “злоупотреблений в экономической сфере”.
Как сообщал УНИАН, 11 июня председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту нанесения Государству Украина убытков в связи с решением Стокгольмского арбитража по иску компании “РосУкрЭнерго” к НАК “Нафтогаз Украины”.
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