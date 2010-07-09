Украина хочет получить контольную долю в СП по производству ЯТ

Кабинет министров Украины намерен получить свыше 50% в уставном фонде совместного предприятия, которое будет создано в рамках реализации проекта строительства в Украине завода по фабрикации ядерного топлива.

Об этом сказано в «Методике оценки предложений участников конкурса по отбору технологии и партнера по организации в Украине производства ядерного топлива», утвержденной соответствующей межведомственной комиссией при Министерстве топлива и энергетики 18 июня, текст которой обнародован изданием «Украинская правда».

Согласно документу, предложения участников конкурса будут оцениваться по четырем группам критериев, среди которых – сроки введения в эксплуатацию, условия передачи технологий, а также готовность финансового участия в реализации проекта.

К обязательным условиям сотрудничества украинской стороной отнесены, в частности, обязательство победителя конкурса передать предприятию технологии на условиях неисключительной лицензии, дающей право на изготовление ТВС (тепловыделяющих сборок) для нужд украинских АЭС, а в случае соответствующего согласования с лицензиаром (собственником технологии) – для АЭС третьих стран.

Также обязательными условиями определено то, что размер доли нерезидента в проекте не может превышать 50%. Кроме того, победитель должен быть готов предоставить собственные средства на реализацию проекта в объеме не менее 60% от стоимости завода, определенной государственной целевой программой «Ядерное топливо Украины» (1,679 млрд. грн.). При этом указанные средства должны предоставляться на беспроцентной основе с 10-летней отсрочкой платежей. Победитель конкурса также не будет иметь права на получение роялти по переданным технологиям.

Кроме того, победитель конкурса должен будет обеспечить введение в эксплуатацию первой очереди завода мощностью производства ТВС в эквиваленте 200 тонн урана в год в 2013 году, мощностью 400 тонн – в 2020 году.

Также на период строительства завода партнер должен будет гарантировать поставку комплектующих для сборки ТВС, изготовление которых будет еще не налажено в Украине.

Как сообщал УНИАН, 21 июня Украина открыла процедуру конкурса по отбору технологии и партнера по строительству завода по фабрикации ядерного топлива, направив участникам конкурса – ОАО «ТВЭЛ» (Российская Федерация) и Westinghouse Electric Company (США) – документы, необходимые для подготовки конкурсных предложений. Конечный срок приема предложений - 4 августа.

Решением Совета национальной безопасности и обороны, введенным в действие указом Президента Украины в декабре 2009 года, Минтопэнерго было поручено провести конкурс по отбору технологии и партнеров по строительству завода по фабрикации ядерного топлива. При этом в самом решении СНБО частично были определены критерии, по которым должен быть отобран потенциальный партнер Украины.

5 мая т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отметил, что Украина договорилась с Россией о совместном строительстве завода по производству ядерного топлива.

В июне глава российской госкорпорации «Росатом» Сергей КИРИЕНКО заявил о заинтересованности российской стороны в совместной реализации строительства сборочного завода.

В феврале 2009 года о своей готовности участвовать в реализации проекта строительства завода заявляла также американская компания Westinghouse.

Справка УНИАН. Согласно Энергетической стратегии, Украина планировала до 2014 года построить собственный завод по фабрикации ТВС (тепловыделяющих сборок).

Согласно утвержденной в сентябре 2009 года Кабинетом министров государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планируется завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд. грн., из которых 1,092 млрд. грн. планируется привлечь в качестве инвестиций.