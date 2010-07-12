J.P.Morgan готов дать «Укрэнерго» 200-300 млн. долларов кредита

Международное финансовое учреждении J.P.Morgan (Великобритания) готово предоставить кредит НЭК «Укренерго» в объеме 200-300 млн. дол. США под гарантии правительства Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НЭК по итогам встречи, состоявшейся 1 июля между представителями «Укренерго» и J.P.Morgan, в ходе которой обсуждались вопросы относительно возможных путей сотрудничества.

Согласно сообщению, стороны констатировали, что в случае взаимной заинтересованности продлят обсуждение условий предоставления кредитов. В ходе встречи было отмечено, что J.P.Morgan кредиты в гривнях не предоставляет.

Справка УНИАН. НЭК "Укрэнерго" занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.