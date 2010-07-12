«Газ Украины» будет заключать договора только при полном расчете

ДК «Газ Украины» будет заключать договора с предприятиями коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) на снабжение природным газом в новом отопительном сезоне 2010-2011 гг. при условии их полного расчета за природный газ, потребленный с 1 октября 2009 г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, хотя на протяжении прошлой недели задолженность теплопроизводителей за потребленный с 1 октября 2010 г. газ несколько уменьшилась (на 1% или на 32 млн. грн.), общее состояние погашения долга перед компанией остается неудовлетворительным.

По состоянию на 9 июля, предприятия ТКЭ оплатили 75% стоимости потребленного в прошлом отопительном сезоне природного газа. Задолженность теплоснабжающих предприятий за этот период превышает 2,5 млрд. грн.

Наибольшие долги за газ нарастили предприятия ТКЭ Донецкой (489 млн. грн.), Днепропетровской (350 млн. грн.), Луганской (282 млн. грн.), Харьковской (276 млн. грн.), Одесской (141 млн. грн.) и Киевской (103 млн. грн.) областей.

По состоянию на 9 июля т.г. задолженность столичной энергокомпании АЭК «Киевэнерго» перед ДК «Газ Украины» за 2009-2010 гг. превышает 2 млрд. грн. (уровень оплаты в 2010 г. - 47%).

Худший уровень расчетов за потребленный с 1 октября 2009 г. природный газ демонстрируют теплопроизводители Закарпатской - 39%, Луганской – 45%, Житомирской областей – 59%, и г. Севастополь – 55%.

Вместе с тем, предприятия ТКЭ Николаевской области рассчитались за потребленный природный газ на 99%, Черновицкой – на 93%, Полтавской – на 91%.

Как отмечают в компании, предприятия ТКЭ не спешат также погашать задолженность за газ, потребленный на протяжении предыдущего отопительного сезона 2008-2009 гг. Сумма долга за этот период составляет свыше 1,9 млрд. грн. (оплата – 78%).

Как подчеркивается в сообщении, при наличии у предприятий ТКЭ задолженности за природный газ, потребленный с 1 октября 2009 г., ДК «Газ Украины» не видит законных оснований для заключения с должниками договоров на снабжение природным газом в новом отопительном сезоне 2010-2011 гг. Компания не будет выделять таким предприятиям плановых объемов природного газа на начало отопительного сезона.

В компании отмечают, что значительная задолженность предприятий теплоэнергетики за природный газ осложняет аккумуляцию Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» средств для проведения своевременных и полных расчетов за импортированный природный газ и подготовку к новому отопительному сезону 2010-2011 гг.