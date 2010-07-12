«Газпром» потерял в газовой войне с Украиной минимум 4,7 млрд долларов

Российский газовый монополист ОАО «Газпром» из-за прошлогодней газовой войны с главным транзитером своего газа в Европу Украиной потерял, по крайней мере, 4,7 млрд долл. США.

Об этом сказано в анализе Центра Восточных иследований (OSW, Варшава), переданном агентству УНИАН.

Согласно анализу, осуществленному на основе опубликованного в конце июня «Газпромом» финансового отчета за прошлый год, потери крупнейшей компании России из-за прекращения поставок через Украину могут быть на порядок большими, чем официальные оценки.

Эксперт центра Эва ПАШИЦ отметила, что газовая война с Украиной, которая почти на три недели оставила без поставок газа ряд стран Евросоюза, принудила европейцев активизировать поиск альтернативных российскому источников поставок газа на европейский континент.

Кроме того, Еврокомиссия стала активнее поддерживать развитие энергосберегающих технологий и возобновляемых источников энергии.

Такие действия, по мнению эксперта, заставят «Газпром» пересмотреть свои слишком оптимистические планы по развитию, в том числе, и экспансии на европейский рынок.

Более того, развитие конкуренции на европейском газовом рынке может привести к сокращению доли поставок российского газа с нынешних 25%.

Эксперт отметила, что, согласно официальной статистике, доходы «Газпрома» от поставок газа в Европу в прошлом году сократились на 5 млрд до 36,8 млрд долл.

В прошлом году «Газпром» установил антирекорд за всю свою историю, добыв около 460 млрд куб. м газа против 550 млрд кубометров в 2008 году.

Экспорт газа в Европу упал на 9% до около 150 млрд кубометров, а продажи на внутреннем рынке на 7% - до 260 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, российский «Газпром» в начале 2009 года временно прекратил поставки газа в Украину, по территории которой монополист поставляется 80% российского газа в Европу – из-за спора об условиях поставок газа в саму Украину и его транзита.