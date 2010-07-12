Эксперты: Закон о рынке газа не позволит привлекать инвестиции

Закон «О принципах функционирования рынка природного газа»

не позволяет привлекать инвестиции для развития предприятий газодобывающей сферы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказали сегодня на пресс-конференции в Киеве эксперты по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ, Владимир ОМЕЛЬЧЕНКО (Центр Разумкова), Валерий БОРОВИК ("Новая энергия Украины").

В частности, сложности с привлечением инвестиций будут возникать в связи с тем, что государство оставляет за собой право устанавливать цены, по которым газодобывающие компании смогут продавать добытый газ внутренним потребителям. При этом, отметили эксперты, нет никаких сомнений, что цены будут, как и сейчас, заниженными по политическим причинам.

«Те организации, которые будут добывать газ, - а доля государства в этих организациях более 50%, - обязаны будут продавать его по ценам, которые устанавливаются государством. Мне кажется, что при таких обстоятельствах мало кто из серьезных инвесторов придет на украинские предприятия газодобычи», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

В свою очередь, В.ОМЕЛЬЧЕНКО отметил, что цены, по которым добывающие предприятия смогут продавать газ, позволят им лишь покрывать производственные расходы. «Там будут учтены лишь эксплуатационные расходы, и никаких инвестиционных средств на развитие отрасли. Такой механизм действует долгие годы, и это привело к полной деградации газовой отрасли, так как инвестиции не идут», - отметил эксперт.

Вместе с этим, Б.СОКОЛОВСКИЙ подчеркнул, что норма закона, определяющая порядок доступа субъектов рынка к системе транзита через Украину, практически «выписана под «Газпром».

«Такое впечатление, что закон выписан под «Газпром». Согласно этому закону, «Газпром сбыт Украина» (дочерняя компания ОАО «Газпром», созданная для работы на украинском рынке – УНИАН) будет иметь неограниченные права», - отметил эксперт.

Среди положительных моментов документа все эксперты отметили разделение в законе

функций транзита, добычи и распределения газа, что, по их мнению, соответствует общеевропейским правилам.

Как сообщал УНИАН, 9 июля Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О принципах функционирования рынка природного газа».