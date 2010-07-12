“Газпром” пытается помешать строительству “Набукко”

ОАО “Газпром” пригласил немецкий концерн RWE принять участие в реализации российского проекта газопровода “Южный поток”, что сделает невозможным строительство конкурентного газопровода “Набукко”.

Как сообщает “Немецкая волна”, об этом пишет сегодня газета деловых кругов Германии Handelsblatt со ссылкой на собственные источники. По информации издания, соответствующее предложение передал немецкой стороне заместитель председателя правления “Газпрома” Александр МЕДВЕДЕВ.

Как известно, напоминает “Немецкая волна”, “Южный поток” является прямым конкурентом инициированного несколькими европейскими энергетическими концернами проекта газопровода “Набукко”. Планы его сооружения поддерживает, прежде всего, Европейский Союз, с целью уменьшения зависимости от поставок российского газа.

RWE входит в международный концерн, созданный для реализации проекта “Набукко”. Если “Газпрому” удастся “переманить” RWE, то реализация построения газопровода “Набукко” будет практически невозможной, пишет Handelsblatt.

Справка УНИАН. С целью диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» планирует строительство газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – проект «Южный поток».

Предусматривается, что морской участок газопровода пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции «Российский» на российском побережье до побережья Болгарии. Его общая длина составит около 900 километров, максимальная глубина – более двух километров. Производительность морского участка «Южного потока» составит почти 63 млрд. куб. м в год.

Для реализации сухопутной части проекта за рубежом с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

В то же время 13 июля 2009 года в Анкаре представители Турции, Австрии, Венгрии, Болгарии и Румынии подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода ”Набукко”. Проект предусматривает поставки природного газа с Каспийского бассейна в Европу в обход России.

Проект ”Набукко” оценивается в 7,9 млрд. долл. и предполагает транспортировку природного газа в европейские страны через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию. Он станет продолжением уже построенного газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум и рассчитан на ежегодную транспортировку 31 млрд. кубометров газа. На начальной стадии трубопроводом планируется перекачивать около 15 млрд. кубометров газа. На территории Турции будут проложены две трети газопровода - около 2 тысяч километров из 3,3 тысяч.

Начать строительство газопровода планируется в 2010 году, транспортировку газа по нему - в 2014 году.