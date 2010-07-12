Вопрос транзита венесуэльской нефти перешел в политические рамки

Вопрос транзита венесуэльской нефти через Украину перешел в политические рамки.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции в Киеве высказал президент Киевского международного энергетического клуба Александр ТОДИЙЧУК.

«Сколько уже стучится к нам белорусская власть с просьбой все-таки создать условия, чтобы прокачать (нефть) по трубопроводу, так как трубопровод является более дешевым и значительно более мощным видом транспорта. Беларусь видит уже до 2015 года увеличение объемов транспортировки на свои заводы до 8-9 млн. тонн нефти», - отметил он. По словам эксперта, украинские железные дороги такие объемы нефти перевезти не смогут «при любых стараниях».

«Поэтому они просят если не сегодня перейти, то создать четкий график, взять взаимообязательства относительно использования (трубопровода) "Одесса-Броды" для поставки нефти. Но, опять-таки, этот вопрос перешел в рамки политических, и Украина тут заняла выжидательную позицию. И пока только какой-то небольшой кусок хлеба во всем это получили наши железнодорожники», - сказал А.ТОДИЙЧУК.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Министерство топлива и энергетики Украины сообщило, что Украина и Беларусь намерены до конца недели подписать межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере транспортировки нефти через территорию Украины в Беларусь с использованием нефтетранспортной системы и железнодорожного транспорта.

По данным министерства, Украина имеет технические возможности для приема нефти в черноморских портах, ее перевалки и последующей транспортировки в Беларусь с использованием железнодорожного и трубопроводного транспорта в соответствии с предложенными белорусской стороной объемами – до 4 млн. тонн нефти в период с 1 мая 2010 года по апрель 2011 года, с последующим увеличением до 10 млн. тонн нефти в год.

Напомним, согласно договоренностям президентов Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО и Венесуэлы Уго ЧАВЕСА, Минск планирует закупить у Каракаса 4 млн. тонн нефти в 2010 году и 10 млн. тонн – в 2011 году. Покупаемая Беларусью венесуэльская нефть поступает из Венесуэлы танкерами в порт Одессы, а оттуда доставляется на Мозырский НПЗ по железной дороге транзитом через Украину.