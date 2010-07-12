Диденко просит политиков не использовать возбужденное дело

Бывший первый заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО призывает политиков не использовать в собственных интересах возбужденное против него уголовное дело.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ДИДЕНКО заявил сегодня во время заседания Печерского районного суда города Киева, который рассматривает вопрос избрания для него меры пресечения.

«Я прошу политиков не использовать это дело в своих узких политических делах», - сказал И.ДИДЕНКО.

Бывший заместитель председателя «Нафтогаза» убежден, что правда, рано или поздно, будет найдена. В то же время, он отметил в своем обращении к судье, что следствие «грубо пренебрегает правдивыми доказательствами, манипулирует теми или иными материалами».

«Верховным Судом в Украине все не закончится. Здесь нужно будет апеллировать к международным судам по правам человека», - заявил И.ДИДЕНКО.

И.ДИДЕНКО обратился в суд с просьбой при принятии решения относительно меры пресечения учесть то, что он не скрывался от следствия, а также принять во внимание плохое состояние его здоровье и тот факт, что у него на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей и мать в преклонном возрасте.