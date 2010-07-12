Бойко проигнорировал заседание ВСК относительно «РосУкрЭнерго»

Министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО не появился на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады относительно решения Стокгольмского арбитража, расследования фактов деятельности «РосУкрЭнерго» и ареста экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, во время заседания комиссии председатель соответствующей ВСК Роман ЗВАРИЧ сообщил, что связывался неоднократно с представителями Министерства топлива и энергетики, в частности, с его руководителем, однако не получил ни одного ответа относительно подтверждения присутствия или отсутствия Ю.БОЙКО на заседании комиссии.

В то же время, по его словам, в министерстве сообщили, что в адрес ВСК было направлено письмо от Ю.БОЙКО.

«Но юридический характер этого письма я не могу вам сказать, поскольку я его еще не видел», - сказал депутат.

Р.ЗВАРИЧ также сообщил, что министр был обязан прибыть на заседание Временной следственной комиссии.

По его словам, если министр и в дальнейшем будет игнорировать заседание ВСК, то к нему будут применяться «более жесткие меры».

В частности, по его словам, комиссия рассмотрит вопрос об обращении к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ с тем, чтобы он привлек «к административной ответственности Ю.БОЙКО».