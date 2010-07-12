Печерский райсуд принял решение об аресте Диденко

Печерский районный суд г. Киева избрал для бывшего заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было объявлено судом сегодня по результатам заседания.

Суд отклонил ходатайство адвокатов о сохранении в качестве меры пресечения подписки о невыезде, а также ходатайство народных депутатов о взятии И.ДИДЕНКО на поруки.

Суд мотивировал свое решение тем, что И.ДИДЕНКО, имея высокий социальный статус, поскольку в свое время состоял в ответственной должности, имеет возможность препятствовать следствию, потому для того, чтобы это предотвратить, суд избрал для него арест.