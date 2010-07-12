Тимошенко предлагает пригласить Януковича на заседание ВСК ВР

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО предлагает пригласить Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады относительно решения Стокгольмского арбитража, расследования фактов деятельности «РосУкрЭнерго» и ареста экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседание этой ВСК.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что все, что происходит на газовом рынке, проходит под непосредственным руководством главы государства.

«Я думаю, что надо пригласить Президента, чтобы он дал показания следственной комиссии», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также заметила, что кроме В.ЯНУКОВИЧА в обязательном порядке на заседание должны явиться руководитель НАК «Нафтогаз Украины», председатель СБУ, министр топлива и энергетики, владелец «РосУкрЭнерго» Дмитрий ФИРТАШ и другие лица. «Если они готовы свидетельствовать, то они будут защищать свою позицию», - сказала лидер БЮТ.

В свою очередь, председатель ВСК Роман ЗВАРИЧ заметил, что члены комиссии обсудят это предложение и примут решение. Он объяснил невозможность принять данное решение сегодня на заседании ВСК отсутствием кворума.

Ю.ТИМОШЕНКО также передала членам комиссии все документы, касающиеся дела о растаможивании 11 млрд. кубометров газа в 2009 году, решение всех судов по этому делу, а также документы, которые, по ее словам, подтверждают бизнес-связи министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО, председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО и владельца «РосУкрЭнерго» Д.ФИРТАША.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить возвращения средств «РосУкрЭнерго» по решению Стокгольмского арбитража за счет кредита Международного валютного фонда.

По ее словам, нынешняя власть делает все, чтобы не только вернуть эти средства, но и довести тем самым до банкротства НАК «Нафтогаз Украины». «Они сломили Верховную Раду, правоохранительные структуры и теперь пытаются подмять под себя всю страну», - сказала лидер БЮТ.