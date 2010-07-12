Украина и Беларусь подписали соглашение о транзите нефти

Правительства Украины и Беларуси подписали двустороннее соглашение о мерах по развитию сотрудничества относительно транспортировки нефти в Беларусь по территории Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА.

Документ подписали сегодня в Киеве А.КЛЮЕВ и первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир СЕМАШКО.

В ходе сегодняшних переговоров перед подписанием документа стороны проработали все вопросы, которые зафиксированы в плане двустороннего сотрудничества, а также обсудили выполнение договоренностей, которые были достигнуты во время последних встреч президентов Украины и Беларуси Виктора ЯНУКОВИЧА и Александра ЛУКАШЕНКО.

А.КЛЮЕВ и В.СЕМАШКО договорились провести очередную встречу в начале сентября. По словам А.КЛЮЕВА, к этой встрече будут доработаны несколько соглашений относительно сотрудничества двух стран.

Как сообщал УНИАН, согласно договоренностям президентов Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО и Венесуэлы Уго ЧАВЕСА, Минск планирует закупить у Каракаса 4 млн. тонн нефти в 2010 году и 10 млн. тонн – в 2011 году.

Покупаемая Беларусью венесуэльская нефть поступает танкерами в порт Одессы, а оттуда доставляется на Мозырский НПЗ по железной дороге транзитом через Украину.

Напомним, что согласно договоренностям, достигнутым между первыми вице-премьерами Украины и Беларуси 29 мая в Гомеле, тариф на транзит венесуэльской нефти железнодорожным транспортом через Украину в Беларусь до осени будет составлять 0,27 доллара за 10 тонно-километров. Затем вопрос будет обсуждаться дополнительно.