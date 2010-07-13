Нефть на мировом рынке подешевела

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник, 12 июля, снизились на фоне укрепляющегося курса доллара, что делает инвестиции трейдеров в энергоресурсы менее выгодными, передает АР.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 1,14 доллара - до 74,95 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 1,05 доллара - до 74,37 доллара за баррель.