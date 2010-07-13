Беларусь будет транспортировать венесуэльскую нефть и через Эстонию

Беларусь будет транспортировать следующую партию венесуэльской нефти через Эстонию.

Об этом сообщает Европейское радио для Беларуси со ссылкой на Белорусские железные дороги.

Как ожидается, пятый танкер с 80 тыс. т нефти из Венесуэлы для Беларуси должен прибыть в третьей декаде июля в эстонский морской порт Мууга.

Очередная партия венесуэльской нефти будет перерабатываться на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе "Нафтан".

Белорусские железные дороги планируют транспортировать очередную партию венесуэльской нефти из Эстонии в Беларусь железнодорожным составом из 22-23 вагонов.

Как сообщал УНИАН, в мае 2010 года Беларусь начала поставлять для Мозырского нефтеперерабатывающего завода нефть из Венесуэлы через территорию Украины. В мае-июле через Одесский торговый морской порт в Беларусь транспортировано 230 тысяч тонн венесуэльской нефти.

Из Одессы нефть транспортируется в Мозырь (Беларусь) железнодорожным транспортом.

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО 29 июня 2010 года заявил о больших рисках при использовании одного маршрута поставки механизма нефти из Венесуэлы в Беларусь.

"Мы начали добывать нефть в Венесуэле и в Иране. Более того, мы пришли к тому, что сегодня уже поставляем нефть из Венесуэлы и довольно успешно перерабатываем ее на наших предприятиях. Сегодня стоит вопрос о надежных поставках нефти в Беларусь с мировых рынков и по разным маршрутам. Мы ни в коем случае не должны повторить ошибку, которая имела место в отношениях с Россией. Поставка с других рынков нефти по одному маршруту также опасна, как сейчас зависимость от одного государства по поставкам углеводородного сырья", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.