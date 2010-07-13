Фьючерсы на нефть снизились

Фьючерсы на нефть по итогам торгов в понедельник закрылись с понижением, но при этом цены на этот сырьевой товар не вышли за границы наблюдающихся в последнее время торговых диапазонов в преддверии ожидаемых позднее на этой неделе экономических данных и начала сезона публикации отчетов по прибыли компаний в США, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки августовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 1,14 доллара, или на 1,5%, до 74,95 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE закрылись с понижением на 1,05 доллара - по 74,37 доллара за баррель.

Зафиксированному в понедельник снижению цен на нефть предшествовало рекордное с мая повышение котировок нефтяных фьючерсов за неделю. На прошлой неделе котировки нефтяных фьючерсов на NYMEX прибавили 5,5%, получив поддержку со стороны значительного сокращения запасов нефти в США и повышения фондовых индексов, которые в последние недели выступали в качестве индикатора ожидаемого спроса на нефть.

Вместе с тем в рамках наблюдавшегося в последнее время роста цены на нефть не смогли пробить границы диапазона 70-80 долларов за баррель. Трейдеры ждут выхода данных в надежде на то, что эти отчеты приведут к смещению баланса рисков в позитивную сторону. Между тем неспособность котировок нефтяных фьючерсов продвинуться вверх во время важного летнего сезона вождения в США, в ходе которого спрос на бензин в США достигает пика, вызвала опасения некоторых инвесторов относительно того, что следующее движение цен на нефть будет направлено вниз.

Цены на нефтепродукты в понедельник продемонстрировали более значительное снижение. Августовские фьючерсы на бензин RBOB в понедельник снизились в цене на 4,20 цента, или на 2%, до 2,0280 доллара за галлон. Котировки августовских фьючерсов на топочный мазут упали на 3,44 цента, или на 1,7 %, до 1,9913 доллара за галлон.