ДТЭК инвестирует до 500 млн. грн. в два госпредприятия

«Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК) выступит в качестве инвестора для двух государственных угольных предприятий – «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДТЭК.

В сообщении отмечается, что соответствующие инвестиционные предложения компании были согласованы Министерством угольной промышленности Украины 9 июля 2010 года. Инвестиционный договор с предприятиями будет действовать на протяжении 5 лет с возможностью его продления.

Согласно договоренности, ДТЭК до конца 2010 года профинансирует оба предприятия в рамках проектов по техническому переоснащению, модернизации и развитию с применением механизма государственно-частного партнерства. При этом в ГП «Ровенькиантрацит» и ГП «Свердловантрацит» ДТЭК направит около 300 млн. грн. и 200 млн. грн. соответственно.

Компания отмечает, что основная часть финансовых средств будет направлена в капитальное строительство, очистное и проходческое оборудование, что позволит подготовить до конца 2010 года более 30 новых лав на обоих госпредприятиях. При этом ДТЭК в партнерстве с государством будет осуществлять контроль над целевым использованием и эффективностью распределения предоставленных капитальных ресурсов.

Также в сообщении сказано, что до 2014 года планируется увеличить годовую добычу на государственных предприятиях в сумме на 3 млн. тонн.

Комментируя данное событие, генеральный директор ДТЭК Максим ТИМЧЕНКО заявил: «Сотрудничество с двумя крупнейшими государственными предприятиями, добывающими антрацитовый уголь, является одним из стратегических приоритетов нашей компании и ярким примером государственно-частного партнёрства в угольной отрасли. При этом государственные объединения получат стабильного покупателя своей продукции, который будет содействовать их развитию. В свою очередь, совместная работа с ГП «Ровенькиантрацит» и ГП «Свердловантрацит» позволит обеспечить углем антрацитовых марок потребности генерирующих предприятий ДТЭК, таким образом, достигается синергетический эффект».

М.ТИМЧЕНКО также отметил, что сотрудничество не ограничивается только инвестиционными проектами.

«Местные власти Ровеньков и Свердловска в мае 2010 года присоединились к Декларации ДТЭК о социальном партнерстве, которая предусматривает участие компании в развитии городов. В рамках этой Декларации, ДТЭК совместно с компанией Chemonics International Inc. и Агентством США по международному развитию (USAID) начал в этих городах реализацию проекта «Локальные инвестиции и национальная конкурентоспособность» (ЛИНК), который направлен на создание комфортных условий жизни жителей города, условий для привлечения инвестиций и условий для развития малого и среднего бизнеса», - добавил он.

Справка УНИАН. «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК) – первая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.

В угольный сегмент ДТЭК входят ОАО «Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса» и пять обогатительных фабрик. По итогам 2009 года доля ДТЭК в угледобывающей отрасли Украины составила 24,4%.