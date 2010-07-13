Придти на заседание ВСК по RUE Бойко "помешал" Азаров

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО не смог участвовать 12 июля в заседании временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады Украины относительно решения Стокгольмского арбитражного суда, расследования фактов коррупционной деятельности RosUkrEnergo и причастности к этому должностных лиц органов государственной власти, ареста экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО в связи с его участием в совещании под председательством премьер-министра Николая АЗАРОВА.

Об этом сказано в заявлении пресс-службы Минтопэнерго, переданном агентству УНИАН.

В сообщении подчеркивается, что закон, который регламентирует деятельность временных следственных комиссий, был признан 10 сентября 2009 г. неконституционным. Кроме того, положения Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины» не дают ВСК права вызывать должностных лиц для дачи показаний. Временные следственные комиссии в соответствии со статьей 6 Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины» имеют право вносить предложения о присутствии соответствующих лиц на пленарном заседании Верховной Рады во время рассмотрения вопросов, подготовка которых осуществляется временной специальной или следственной комиссией.

Также пресс-служба отмечает, что, в соответствии с существующей информацией, на заседании ВСК в понедельник, 12 июля, не было кворума. Из 11 народных депутатов присутствовали лишь 4.

Кроме того, на сегодняшний день постановление о создании временной следственной комиссии относительно решения Стокгольмского арбитражного суда еще не подписал председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газа и предоставить дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд куб. м в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

1 июля Верховная Рада создала временную следственную комиссию для расследования итогов решения Стокгольмского арбитража.