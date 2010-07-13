Зварич обратится к Азарову с просьбой обеспечить явку Бойко

Председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады относительно деятельности «РосУкрЭнерго» и решения Стокгольмского арбитражного суда Роман ЗВАРИЧ обратится сегодня с письмом к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ с просьбой обеспечить приход министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО на следующее заседание комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.ЗВАРИЧ заявил сегодня во время брифинга.

Он напомнил, что вчера Ю.БОЙКО отказался принять участие в заседании ВСК, и при этом никаких официальных объяснений не последовало. В то же время, по словам Р.ЗВАРИЧА, из сообщений в СМИ стало известно, что Ю.БОЙКО объясняет свой отказ принять участие в заседании комиссии якобы ее нелегитимностью.

Р.ЗВАРИЧ продемонстрировал постановление о создании ВСК относительно решения Стокгольмского арбитража, расследования фактов деятельности «РосУкрЭнерго» и ареста экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО, которое подписано Председателем ВР Владимиром ЛИТВИНЫМ и которое свидетельствует о легитимности. «Поэтому не прячьтесь за надуманными аргументами. Придите и выполните свою обязанность», - призвал Р.ЗВАРИЧ министра Ю.БОЙКО.

Р.ЗВАРИЧ также напомнил, что Кабинет Министров ответствен и подотчетен Верховной Раде. «Поэтому я сегодня направлю гневное письмо в адрес премьер-министра с просьбой обеспечить явку БОЙКО», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

Кроме того, по словам Р.ЗВАРИЧА, на следующее заседание будет приглашен следователь по делу экс-главы Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба Министерства топлива и энергетики объяснила, что Ю.БОЙКО 12 июля не смог принять участие в заседании парламентской ВСК по поводу решения Стокгольмского арбитража в связи с его участием в совещании под председательством премьер-министра Николая АЗАРОВА.

Кроме того, в заявлении пресс-службы Минтопливэнерго отмечается, что закон, который регламентирует деятельность ВСК, был признан 10 сентября 2009 г. неконституционным. Кроме того, положения Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины» не дают ВСК права вызывать должностных лиц для дачи показаний.

Также пресс-служба отмечает, что, в соответствии с имеющейся информацией, на заседании ВСК в понедельник, 12 июля, не было кворума. Из 11 народных депутатов присутствовали всего четверо.

Кроме того, по данным Минтопливэнерго, на сегодняшний день постановление о создании ВСК относительно решения Стокгольмского арбитража еще не подписал Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.