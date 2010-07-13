Цена нефти ОПЕК упала до 72 долл. за баррель

Цена на нефть ОПЕК достигла по итогам торгов, состоявшихся в понедельник, $72 за баррель, говорится в сообщении секретариата ОПЕК.

В пятницу,9 июля, один баррель «нефтяной корзины» ОПЕК, состоящей из 12 основных экспортных сортов нефти всех стран-членов этой организации, стоил $72,79.

По мнению экспертов, толчком к росту цен в конце минувшей недели послужили сообщения о том, что Китай увеличил импорт нефти в июне на 25% до рекордно высокого уровня более 22 млн. т, что соответствует 5,42 млн. баррелей в день, передает ИТАР-ТАСС.

Между тем, Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2011 году до 1,6%, или на 1,3 млн. баррелей в сутки, до 87,8 млн. в день, сообщает Market Watch. Это подтверждает прогноз МВФ, который предсказывает мировой экономический рост на 4,3%, средние цены на нефть в 2011 в размере $79,40 за баррель.