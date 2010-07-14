Нефть подорожала более чем на 2 доллара

Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 13 июля, поднялись на фоне позитивных статданных от мировых компаний и прогноза по увеличению потребления энергоресурсов в следующем году, передает АР.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil поднялась на 2,20 доллара - до 77,15 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов выросла на 2,28 доллара - до 76,65 доллара за баррель.