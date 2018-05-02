Повышение цены газа: Тимошенко удалось избежать, Януковичу – нет?..

Таки дождались – газ для населения с 1 августа подорожает на 50%. Соответствующее постановление приняла Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (№812 от 13 июля 2010 года). В этот же день оно было зарегистрировано в Министерстве юстиции. Также НКРЭ (постановление №813 от 13 июля 2010 года) подымает предельный уровень цены на газ для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения, тоже с 1 августа на 50%, что тянет за собой повышение тарифов на ЖКУ. Этот документ согласован с министерствами финансов и экономики.

Таким образом, «радость» нам обеспечена...

Повышение стоимости голубого топлива – отголосок сотрудничества с МВФ. К концу июля руководство фонда должно принять окончательное решение о предоставлении Украине кредита в 14,9 млрд долларов, которого так настойчиво добивается власть. В ходе предварительного одобрения займа на уровне экспертов представители фонда в очередной раз «советовали» активно заняться модернизацией топливно-энергетического комплекса, что будет способствовать укреплению газового сектора и улучшению финансовой позиции «Нафтогаза», ограничит дефицит НАК до 1% ВВП в 2010 году и обеспечит его сбалансированную финансовую позицию в 2011 году, одновременно необходима защита наиболее уязвимых групп населения. Вердикт по кредиту, как отметил руководитель миссии МВФ в Украине Танос Арванитис, будет вынесен «после того, как будут приняты законодательные изменения, касающиеся бюджета и финансового сектора”. А все эти законодательные изменения без учета цены газа нереальны.

***Отпускная цена на природный газ для абонентов, потребляющих не более 2,5 тыс. куб. м в год при наличии счетчика, возрастет с 483,6 грн за тыс. куб. м до 725,4 грн за тыс. куб. м, при отсутствии счетчика - с 531,6 грн за 1 тыс. куб. м до 798 грн за тыс. куб. м.

Цена на газ для абонентов, потребляющих не более 6 тыс. куб. м в год при наличии счетчика, увеличится с 732 грн. за тыс. куб. м до 1098 грн. за тыс. куб. м, при отсутствии счетчика - с 805,2 грн. за тыс. куб. м до 1207,8 грн. за тыс. куб. м.

Цена на газ для абонентов, потребляющих не более 12 тыс. куб. м в год при наличии счетчика, возрастет с 1498,8 грн. за тыс. куб. м до 2248,2 грн. за тыс. куб. м, при отсутствии счетчика - с 1648,2 грн. за тыс. куб. м до 2473,2 грн. за тыс. куб. м.

Цена на газ для абонентов, потребляющих более 12 тыс. куб. м в год при наличии счетчика, увеличится с 1790,4 грн. за тыс. куб. м до 2685,6 грн. за тыс. куб. м, при отсутствии счетчика - с 1968,6 грн. за тыс. куб. м до 2954,1 грн. за тыс. куб. м.

Предельный уровень цены на природный газ для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения, с 1 августа 2010 года вырастет на 50% - с 872,78 грн. до 1309,2 грн. за тыс. куб. м (с учетом НДС, сбора в виде целевой надбавки, тарифов на транспортировку и распределение газа).

Правительство не исключает дальнейшего повышения цены на газ для отдельных категорий населения, а именно для потребителей 3-й и 4-й категорий - кто потребляет более 6-12 тыс. м. куб газа в год и более 12 тыс. м. куб, соответственно.

Действующая система дифференциации цен на природный газ для населения в зависимости от годового объема потребления, наличия или отсутствия прибора учета действует с 1 января 2007 года. Последнее повышение отпускных цен на природный газ для населения состоялось 1 декабря 2008 года на 35%.

"Газовая" троица - МВФ, власть и профсоюзы

Постепенное повышение внутренних цен на природный газ до экономически обоснованного уровня является одним из обязательств Украины перед МВФ. В 2009 году в погоне за очередным траншем фонда правительство Юлии Тимошенко планировало газовое подорожание на 20%, но тогда на тормоз нажали профсоюзы. В гонке за президентским креслом нынешняя власть – тогда оппозиция эти газовые «телодвижения» встретила шквалом критики. Дескать, как же можно в такой кризисный момент добивать население. Вмешались в разборку и профсоюзы.

***31 августа 2009 г. Окружной административный суд г. Киева удовлетворил иск Национального форума профсоюзов Украины (НФПУ), в котором было обжаловано постановление НКРЭ № 811 «Об утверждении розничных цен на природный газ, который используется для потребностей населения» от 9 июля 2009 года. Постановление предусматривало повышение цены газа для населения на 20% с сентября с.г. и на 20% ежеквартально, начиная с января 2010 года.

И что интересно, их причастность сыграла на руку как Тимошенко, так и «регионалам». Первая смогла избавиться от такого непопулярного, но действительно нужного шага, а вторые на всю страну смогли себя пропиарить себя как борцов за справедливость. И если Тимошенко таки осталась в истории геройски выстоявшей перед натиском «рекомендаций» МВФ, правда не без помощи профдеятелей, то команде Януковича, пожалуй, теперь смотреть в глаза электорату будет посложней. В принципе, ничего удивительного в действиях нынешней власти нет. Эта часть нашей политической элиты всегда была приверженцем идей промышленных магнатов. И оно понятно – экономика без такого двигателя будет буксовать. А рядовой украинец, который так чувствителен к «молебным» ноткам, всегда сможет понять и потерпеть… Но, а как же профсоюзы. Они и теперь нацелились на суд. Заверяют, что смогут добиться отмены планов правительства, «которые нарушают конституционный принцип запрещения принятия решений, ухудшающих социальное положение граждан». Интересно, получится ли у них сейчас, вроде и подыгрывать некому? Кстати, глава НКРЭ Сергей Титенко заявляет, что профсоюзы, согласно действующему законодательству, были проинформированы о повышении тарифов на газ, а постановление правительства, устанавливающее необходимость согласовывать этот вопрос с профсоюзами, в текущем году не действует, а "закон о коллективных соглашениях, о профсоюзах, о социальных стандартах и нормах говорит, что необходимо провести консультации с профсоюзами". В любом случае, властная команда со своей промышленной направленностью сможет отстоять свои намерения, с учетом того, что цены для населения на газ дотируются именно за счет мощных производств – ГМК, химпрома.

Власть не сдержала обещаний...

Одно только не клеится в этой истории. После «удачных» для власти харьковских украинско-российских договоренностей, в частности о снижении цены на российский газ, Президент Виктор Янукович заявил, что тарифы на голубое топливо и жилищно-коммунальные услуги для населения в 2010 году повышаться не будут.

«Я хотел бы сказать, что сегодня, когда экономика страны находится в таком тяжелом состоянии, это решение (о снижении цена на российский газ – авт.), как говорится, даст нам возможность очень существенно помочь нашей экономики. И это даст нам возможность не поднимать в этом году ни тарифы на газ, ни тарифы на жилищно–коммунальные услуги. Это даст нам возможность значительно стабилизировать большинство цен на товары народного потребления и поднять уровень роста экономики и конкурентоспособности разных отраслей экономики, в которых большая составляющая энергетических ресурсов», - отметил В.Янукович.

Ну и как же теперь. Что изменилось? Выходит требования МВФ, который так и не смог дождаться выполнения обещаний прошлой властью, стали более жесткие. Но, похоже, фонд прав. Ежегодно Нафтогаз вынужден изыскивать миллиарды гривень для покрытия разницы между закупочными ценами на газ и той ценой, по которой он реализуется его населению. У государства покрывать разрыв нечем. К этому можно добавить по все той же причине долг предприятий теплокоммунэнерго. По данным оперативного мониторинга, на 2 июля т.г. предприятия ТКЭ оплатили лишь 74% стоимости природного газа, потребленного с 1 октября 2009 года. Задолженность теплоснабжающих предприятий перед ДК «Газ Украины» за этот период превышает 2,5 млрд. грн.

Другими словами, чтобы спасти нас от дефолта, который, кстати, без помощи извне мы не сможем избежать, нас нужно мягко сказать «по прижать». И раздражаться не надо. Просто випам не стоило опекать украинцев, в заботе о себе любимых, мол, кто же голосовать пойдет за таких извергов, и поднять цены на газ давным-давно, что продиктовано экономическими правилами. Не стоит забывать, что цена, которую мы платим за газ, едва ли не вдвое ниже его рыночной стоимости…

Список получателей субсидий расширят...

Правда, спешу успокоить, власть строго выполняет рекомендации МВФ, Помните, насчет поддержки малоимущих. Так вот, премьер-министр Николай Азаров заявил, что правительство расширит перечень категорий населения для выплаты субсидий на компенсацию роста тарифов на природный газ. В частности, по его словам, компенсироваться будут расходы, которые превышают 15% совокупного дохода для работоспособного населения, и 10% - для нетрудоспособных. Премьер также отметил, что будет существенно упрощена процедура назначения такой государственной помощи. «Отделениям Пенсионного фонда поручено организовать начисление субсидий на основе собственной информационной базы получателей пенсионных выплат», - сказал он.

По словам Н.Азарова, субсидии будут назначаться на основе заявительного принципа - «человеку не нужно будет ходить по ЖЭКам, предприятиям, разным учреждениям и собирать бесконечные справки. Все необходимые документы должны подготовить и оформить органы социального обеспечения. Никаких других документов никто от гражданина не в праве будет требовать, а за пенсионеров вообще все сделают отделения Пенсионного фонда». Премьер также предупредил всех чиновников, что «тех, кто отнесется к работе безответственно или безразлично, будут сделаны жесткие выводы».

Как бы для малообеспеченных жизнь «налаживается». Хочется верить, что им «опеки» государства хватит и на газ, и на лекарства, и на хлеб…

Газ - роскошь не для бедных

Остается уточнить, а как же быть с газом собственной добычи. Каждый раз любая пришедшая к власти сторона заявляла, что населению поставляется именно он, поэтому и удорожания украинцам особо ждать не стоит. Вот только разобраться в серых схемах его поставок толком невозможно. Как известно, этот сегмент рынка – «дремучие дебри». Считается, что мы добываем 20 млрд (именно столько потребляет население) из пользуемых приблизительно 50 млрд кубометров. Так причем здесь повышение цен?.. Может, МВФ имеет в виду именно украинский газ, его очень волнует его цена. Тогда как в этом ракурсе объяснить ситуацию с разницей в тарифах Нафтогаза? Наши верхи всегда избегают комментариев на эту тему, обратимся к экспертам.

Как отмечает эксперт Института Горшенина Владимир Застава, «себестоимость добычи природного газа основным украинским производителем – «Укргаздобычей» составляет около 30 долларов за тысячу кубометров. После повышения, минимальная цена газа для населения будет составлять примерно 67 долларов, а для предприятий, обеспечивающих жилфонд горячей водой и теплом, еще выше – более 110 долларов».

Говоря о возможных последствиях повышения цен на газ, эксперт отметил, что правительство может столкнуться с системной ситуацией неплатежей за коммунальные услуги. «Социологические исследования Института Горшенина четко показывают, что при повышении тарифов только треть респондентов собирается оплачивать услуги ЖКХ в полном объеме. При этом две трети украинцев новые тарифы оплачивать не смогут - частично или же полностью. Повышение цен на газ для населения противоречит общественным ожиданиям – по данным наших исследований, после подписания харьковских соглашений о продлении пребывания в Украине Черноморского флота, почти 40% украинцев ожидали снижения цены на газ».

Однако, отметил В.Застава, нынешняя украинская власть не боится разочаровать свой электорат и не опасается принимать непопулярные решения накануне местных выборов. «По всей видимости, руководство Партии регионов, полагает, что принятый закон о местных выборах обеспечит им победу в большинстве регионов. В этой ситуации они просто пренебрегают мнением избирателей», - сказал эксперт.

Совершенно логично, как нам в былые времена заявлял тоже страдалец за справедливость, вечный в памяти Павел Лазаренко: газ – привилегия богатых. И это верно. На западе давно научились экономить это топливо – не прогревать комнаты, в которых не живешь, выключать теплоснабжение пультиком, отъезжая на работу, и включать только по приезду домой, при плюсовой температуре зимой стараться пользовать электрообогревателями, каминами и т.д. Заметьте, они экономят отнюдь не нашу копеечную зарплату. Есть только одно но. Весь цивилизованный мир шел к этому не один год и давно модернизировал линии электропередач, в отличие от нас, усовершенствовал энергоэффективные составляющие и еще много, много чего сделал. Для сравнения приведу пример. Подруга решила в доме установить новый газовый котел. И вот не задача, дом не в черте агломерата. Мастер сразу заявил, что не стоит идею воплощать в жизнь. Давление в трубе (которое к тому же несколько раз в день скачет) не отвечает «желанию» нового агрегата. Оборудование полетит, а его ремонт весьма затратный. Лучше переделать старенький котел – и дешевле, и практичней, хоть и эффект меньший. А что касается установки контроля поступления обогрева в каждой комнате, то тут спец развел руками – может, где и есть, но мы таким не занимаемся. А приблизительные подсчеты необходимых работ расставили все по своим местам – полностью переделать отопление в доме себе дороже. Поэтому для бабушек и дедушек, которые в глубинке всю жизнь строили для своих детей на честно заработанные деньги домик в 100 кв. метров, европейские советы выживания неприемлемы, все равно на переоборудование денег не хватит. Правда, заплатить за использованный газ тоже. Будем надеяться, что государство, которое нас в эту газовую яму загнало, найдет выход. Хоть бы не только для себя…

Елена Быстрицкая (УНИАН)