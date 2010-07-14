«Укртатнафта» ориентируется на производство ДТ и А-95

Кременчуг. ПАО «Укртатнафта» (Кременчуг, Полтавская обл.) по итогам 2010 года планирует переработать 4,5 млн. тонн нефти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель правления предприятия Павел ОВЧАРЕНКО.

«По итогам года планируем выйти на 4,5 млн. тонн нефти», – сказал П.ОВЧАРЕНКО.

Он также сообщил, что сегодня на предприятии имеются большие переизбытки дизтоплива и бензина А-95.

«Мы наметили перепроизводство этих видов бензина за счет 92-го и 76-го бензинов», – сказал П.ОВЧАРЕНКО.

Справка УНИАН. ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавской обл.) создано в 1994 году в соответствии с указом Президента Украины. Является крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим предприятием.

Крупнейшими акционерами ПАО «Укртатнафта» являются НАК «Нафтогаз Украины» и ООО «Корсан».