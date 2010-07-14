«Укртатнафта» сохранит в названии татарские корни
Компания не будет проводить ребрендинг
Кременчуг. ПАО «Укртатнафта» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) не планирует проводить ребрендинг предприятия.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил бывший член Наблюдательного совета предприятия Геннадий КОРБАН.
По его словам, в связи с тем, что акции Татарстана проданы другим акционерам, предприятие не планирует делать ребрендинг.
Г.КОРБАН отметил, что «Укртатнафта» - это зарегистрированная торговая марка. И если ранее рассматривался вопрос ребрендинга и изменения названия без составляющей Татарстана, то сегодня о ребрендинге речи не идет.
«Это же затраты. Это и лицензии переписывать. Это тяжелый и денежный процесс. Пока не видим целесообразности ребрендинга».- сказал Г.КОРБАН.
Справка УНИАН. ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) создано в 1994 году в соответствии с указом Президента Украины. Является крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим предприятием.
Крупнейшими акционерами ПАО «Укртатнафта» являются НАК «Нафтогаз Украины» и ООО «Корсан».