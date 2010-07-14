Цены на нефть упали ниже 77 долл. за баррель

Цены на нефть упали ниже $77 за баррель после выхода отчета о неожиданном росте запасов нефти в США, сообщает Рейтер.

В 15.15 МСК цены на американскую легкую нефть снизились на $0,44 до $76,71 за баррель, а сорт Brent потерял $0,28 до $76,37. Во вторник цены на американскую легкую нефть достигали двухнедельного пика $77,37 за баррель.

"С точки зрения фундаментальных показателей, дальнейшее снижение цен более вероятно, чем рост", - сказал аналитик Commerzbank Юген Вайнберг.

По данным Американского института нефти, запасы нефти в США на прошлой неделе повысились на 1,7 миллиона баррелей, тогда как аналитики предсказывали их снижение. Трейдеры ждут подтверждения этих цифр от государственного Управления энергетической информации, чей отчет будет опубликован в среду вечером.

Запасы растут и в других промышленно развитых странах. По данным Международного энергетического агентства, запасы в странах ОЭСР повысились к концу мая до 61 дня с 60,3 дня в конце апреля.