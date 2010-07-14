НКРЭ не должна согласовывать тарифы на газ с профсоюзами

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) не должна была согласовывать вопрос повышения тарифов на газ для населения с профсоюзами.

Об этом в комментарии УНИАН заявил глава НКРЭ Сергей ТИТЕНКО.

При этом он отметил, что профсоюзы, согласно действующему законодательству, были проинформированы о повышении тарифов на газ, а постановление правительства, устанавливающее необходимость согласовывать этот вопрос с профсоюзами, в текущем году не действует.

«Постановление прошлого правительства о том, что повышение тарифов надо было согласовывать с профсоюзами, действовало в 2008 и 2009 годах. В 2010 году постановление не действует. Закон о коллективных соглашениях, о профсоюзах, о социальных стандартах и нормах говорит, что необходимо провести консультации с профсоюзами, и нигде не написано, что надо что-то согласовывать… Ни в каком законе не написано, что согласовываются тарифы», – подчеркнул С.ТИТЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 13 июля т.г. НКРЭ приняла постановления №812 и №813 о повышении на 50% с 1 августа 2010 года тарифов на газ для предприятий теплокоммунэнерго и населения.

Сегодня, 14 июля, Национальный форум профсоюзов Украины (НФПУ) заявил о намерении обжаловать в суде повышение цен на природный газ для населения. НФПУ будет требовать отмены постановления №812 о повышении тарифа на газ для населения, поскольку оно не было согласовано с совместным представительским органом профсоюзов.