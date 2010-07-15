Фьючерсы на нефть на NYMEX в среду закрылись с понижением

Фьючерсы на нефть в среду закрылись с понижением, так как Федеральная резервная система (ФРС) США пересмотрела в сторону понижения свой прогноз для роста экономической активности, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки августовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 11 центов, или на 0,1%, до 77,04 доллара за баррель, после того как ранее достигли максимума 78,15 доллара.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE закрылись с повышением на 12 центов, или на 0,2%, по 76,77 доллара за баррель.

Новый прогноз ФРС предполагает рост ВВП США в этом году на 3-3,5%, тогда как предыдущий прогноз, представленный весной, предполагал рост экономической активности на 3,2-3,7%. В протоколах июньского заседания центрального банка члены Комитета по операциям на открытом рынке повысили свою оценку вероятности того, что экономике может потребоваться дальнейшее стимулирование в рамках денежно-кредитной политики, если проявятся новые серьезные признаки замедления роста экономической активности.

Комментарии ФРС послужили новым сигналом о том, что динамика восстановления экономики ослабевает. На этом фоне котировки нефтяных фьючерсов снизились, так как трейдеры ожидают замедления роста спроса на нефть. Представленные протоколы повредили росту цен на нефть, который наблюдался, после того как Министерство энергетики США сообщило о более значительном, чем ожидалось, сокращении запасов нефти в США.

Отчет Министерства энергетики США указал на признаки снижения спроса на бензин, что является важным фактором для нефтяного рынка в разгар летнего сезона вождения в июле и августе.

Спрос на бензин в США на неделе 3-9 июля снизился на 3,9% по сравнению с предыдущей неделей, достигнув самого низкого уровня с апреля. Спрос на бензин, как правило, повышается в период празднования Дня независимости в США, однако зафиксированное в этом году снижение спроса после праздника оказалось самым значительным с 2003 года.

В этих условиях августовские фьючерсы на бензин RBOB в среду снизились в цене на 1,56 цента, или на 0,8%, до 2,0665 доллара за галлон.

Помимо еженедельных данных по запасам и спросу на нефть и нефтепродукты, трейдеры на рынке нефти ориентировались на сообщения о состоянии экономики в целом. В связи с выходом в последнее время противоречивых экономических показателей котировки нефтяных фьючерсов в последние недели колебались в узком диапазоне 70-80 долларов за баррель.

Данные Министерства энергетики США также свидетельствовали о сокращении запасов нефти в США на неделе 3-9 июля на 5,1 млн баррелей, тогда как аналитики, опрошенные Dow Jones Newswires, прогнозировали снижение на 1,2 млн баррелей. Вместе с тем запасы бензина выросли на 1,6 млн баррелей, в результате чего показатель на 10% превысил уровни, наблюдавшиеся годом ранее.

Кроме того, представленный отчет свидетельствовал о росте запасов дистиллятов на 2,9 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали роста показателя на 800 000 баррелей.

Котировки августовских фьючерсов на топочный мазут закрылись по итогам торгов в среду падением на 1,13 цента, или на 0,6%, по 2,0361 доллара за галлон.