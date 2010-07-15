Производство бензина в Украине снизилось на 9,2%

Украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), по оперативным данным, в январе-июне сократили производство автомобильного бензина на 9,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, - до 1 млн. 431,9 тыс. тонн. Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Производство дизельного топлива в Украине в январе-июне сократилось на 3,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, - до 1 млн. 562,6 тыс. тонн.

Производство мазута в Украине в январе-июне увеличилось на 4%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, - до 1 млн. 123,7 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году украинские НПЗ сократили производство автомобильного бензина на 22,6%, по сравнению с 2007 годом, до 3217,4 тыс. тонн. Производство дизельного топлива в Украине в 2008 году сократилось на 21,5% – до 3216,0 тыс. тонн, а мазута на 31,7% – до 2270,0 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году по информации Госкомстата украинские НПЗ увеличили производство автомобильного бензина на 0,8%, по сравнению с 2008 годом, до 3,257 млн. тонн. Производство дизельного топлива увеличилось на 6,8% - до 3,909 млн. тонн., а производство топочного мазута увеличилось на 5,6% - до 2,569 млн. тонн.

Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов, общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ, включая Одесский, Лисичанский и Кременчугский, по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.