В Украине ужесточат стандарты качества нефтепродуктов?

Общественные организации и эксперты рынка нефтепродуктов выступают против переноса сроков ужесточения государственных стандартов качества нефтепродуктов и введения пошлин на импорт топлива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявили руководители Всеукраинской общественной организации «Комитет защиты потребителей нефтепродуктов», Международной благотворительной организации «Информационный центр «Зеленое досье» и Консалтинговой группы «А-95» в ходе пресс-конференции в Киеве.

В частности, дискуссия с участием специалистов нефтеперерабатывающих компаний, представителей крупнейших автозаправочных сетей, автомобильных дилеров и объединений предпринимателей была посвящена намерениям Министерства топлива и энергетики Украины отказаться от запланированного в 2007 г. перехода с 1 января 2011 г. на улучшенные стандарты качества нефтепродуктов, отвечающие евростандартам Евро-4 и Евро-5, а также внедрить пошлины на импорт нефтепродуктов с целью защиты украинских производителей.

«Внедрение импортной пошлины одновременно с сохранением старых стандартов качества приведет к дальнейшему увеличению доли некачественного и фальсифицированного топлива на рынке с одновременным его удорожанием прямо пропорционально размеру пошлины», – заявил президент «Комитета защиты потребителей нефтепродуктов» Андрей ПАСИШНИК.

По его расчетам, если брать во внимание обсуждаемые в Минтопэнерго ставки импортных пошлин на уровне 60-120 евро за тонну, то бензин подорожает на 0,6-1,20 грн./литр, притом что качество топлива на рынке ухудшится.

А.ПАСИШНИК считает, что в сложившейся ситуации государству необходимо не повышать налоги на топливо, а возобновить проверки качества нефтепродуктов, расширить полномочия негосударственных организаций по защите прав потребителей и законодательно помочь отечественным НПЗ модернизировать свои производства.

В свою очередь, руководитель Международной благотворительной организации «Информационный центр «Зеленое досье» Тамара МАЛЬКОВА отметила, что основной риск продления старых стандартов качества нефтепродуктов заключается в растущей привлекательности Украины как страны для утилизации и поставок неликвидной продукции.

«Везде стандарты качества только ужесточают, а Украина стоит на месте. Утилизация некачественной продукции за рубежом стоит очень дорого, поэтому наша страна выглядит весьма привлекательно как направление утилизации отходов», – заявила Т.МАЛЬКОВА, подчеркнув, что подобные процессы уже наблюдаются по ряду товарных позиций.

Директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей КУЮН отметил, что импортная пошлина и разрешение выпускать топливо по устаревшим стандартам не обеспечат увеличение загрузки украинских заводов, как считают в Минтопэнерго. «Лисичанский НПЗ загружен на 100%, мощность Одесского НПЗ минимальна, у Шебелинского ГПЗ нет больше сырья, западно-украинские НПЗ настолько устарели, что не вмещаются даже в стандарты Евро-2», - добавил он.

По его словам, теоретически может нарастить производство только ПАО «Укртатнафта».

Он также отметил, что пошлина ударит по всем без исключения участникам рынка и потребителям, поскольку резкое подорожание нефтепродуктов дополнительно снизит потребление, которое весьма существенно сократилось вследствие кризиса.

Представители упомянутых организаций солидарны с мнением о том, что в данной ситуации государству необходимо ввести плавающую шкалу налогообложения бензина и дизтоплива (по принципу выше качество – ниже налог), возобновить контроль качества в сбытовой сети и принять законы, позволяющие нефтеперерабатывающим заводам оптимизировать затраты на модернизацию своих производств.