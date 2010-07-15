Добыча газа в Украине сократилась на 6,3%, нефти – на 12,2%

Украинские нефтегазодобывающие предприятия в январе-июне т.г. сократили добычу природного газа на 6,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 9,6 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению Госкомстата, в январе-июне т.г. добыча нефти в Украине сократилась на 12,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 1,279 млн. тонн.

Добыча газового конденсата в Украине в январе-июне т.г. сократилась на 6,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 485,0 тыс. тонн, а газа нефтяного попутного сократилась на 16,4% – до 324,0 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году, по данным Госкомстата, украинские нефтегазодобывающие предприятия увеличили добычу природного газа на 2,1%, по сравнению с 2008 годом, до 20,3 млрд. куб. м. Добыча нефти сократилась на 6,2% – до 2,899 млн. тонн, добыча газового конденсата сократилась на 5,2% – до 1,018 млн. тонн, а газа нефтяного попутного сократилась на 14,2% – до 744 млн. куб. м.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».