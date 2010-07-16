Цены на нефть снизились

Котировки фьючерсов на нефть снизились по итогам торгов в четверг после потока экономических данных, сигнализировавших о замедлении экономического роста, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки августовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 42 цента, или на 0,6%, до 76,62 доллара за баррель.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE закрылись с понижением на 58 центов, или на 0,8% - до 76,19 доллара за баррель. В четверг срок этого контракта истек.

Цены на нефть упали после того, как Федеральные резервные банки Нью-Йорка и Филадельфии сообщили о замедлении роста активности в производственном секторе в зонах своей ответственности. При этом промышленное производство в США, по данным Федеральной резервной системы (ФРС), увеличилось в июне лишь на 0,1%. Снижение доллара США против евро, а также отчет Министерства труда, который свидетельствовал о падении числа заявок на пособие по безработице до самого низкого уровня за два года, смягчили потери нефтяных фьючерсов.

Китай – второй по величине потребитель нефти после США – также сообщил о замедлении темпов роста. ВВП этой страны во 2-м квартале вырос на 10,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года после роста на 11,9% в 1-м квартале.

Фьючерсы на нефть уже несколько недель заперты в торговом диапазоне между 70 и 80 долларами. Они ориентируются на динамику фондового рынка США и ждут правительственных данных или других знаков, которые помогают судить о темпах восстановления мировой экономики. Вышедшая в четверг статистика показала, что экономика по-прежнему растет, хотя и медленнее, чем многие ожидали, в результате чего в перспективе у рынка нефти – по-прежнему высокие уровни запасов и потенциально вялый спрос в дальнейшем.

Фондовый рынок, который также привязан к тому, как инвесторы оценивают состояние экономики, тоже демонстрировал снижение в четверг после вышедших данных.

Между тем доллар резко снизился на торгах в четверг. Пара евро/доллар превысила уровень 1,29 впервые за два месяца, смягчив наблюдавшееся в начале торгов падение цен на нефть. Слабый доллар снижает стоимость нефти для покупателей с другими валютами.

Нефть подорожала в этом месяце (по сравнению с уровнем закрытия 1 июля котировки выросли на 6,4%), однако инвесторы полностью не избавились от неопределенности в отношении темпов роста мировой экономики. Хотя представленные в среду данные Управления энергетической информации свидетельствовали о втором значительном сокращении запасов нефти подряд, запасы по-прежнему существенно превышают средние уровни. Запасы бензина также все еще находятся выше средних уровней за пять лет, а это говорит о том, что спрос в летний сезон вождения остается вялым.

Пока аналитики видят мало признаков готовности нефти существенно продвинуться в каком-либо из направлений.

Августовские фьючерсы на бензин RBOB в четверг снизились в цене на 0,58 цента, или на 0,3%, до 2,0607 доллара за галлон. Котировки августовских фьючерсов на топочный мазут снизились на 1,78 цента, или на 0,9%, до 2,0183 доллара за галлон.