Эксперты выступают против отсрочки введения Евро-4 и Евро-5

Ряд общественных организаций и экспертов рынка нефтепродуктов выступают против возможной отсрочки введения в Украине стандартов качества нефтепродуктов Евро-4 и Евро-5, поскольку это идет вразрез с международными обязательствами страны и создает предпосылки для роста доли некачественной продукции на рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили в ходе конференции «Каким воздухом будут дышать украинцы в 2011 г., или Нефтепродукты какого качества нужны Украине» в четверг в Киеве.

Так, представители компании «ТНК-ВР Коммерс» крайне негативно оценивают возможный перенос сроков внедрения стандарта топлива Евро-4. По их словам, такая отсрочка лишь замедлит развитие местного топливного рынка.

«Переход нашей страны на евростандарты неизбежен. Украина взяла на себя соответствующие обязательства еще в 2005 году, подписав с ЕС меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере энергетики», – сообщил руководитель отдела по связям с международными и общественными организациями ООО «ТНК-ВР Коммерс» Николай ТИМОЩУК.

При этом он добавил, что «эти обязательства были подтверждены и при вступлении страны в ВТО, и они будут в очередной раз продублированы при подписании Украиной соглашения о зоне свободной торговли с ЕС. В конце концов, сама жизнь, сам рынок уже требуют таких нефтепродуктов».

В свою очередь, директор департамента качества компании «Параллель» (г. Донецк) Александр ТИТОВ высказал мнение, что необходимо вернуться к вопросу отмены сертификации импортных нефтепродуктов, произведенных по более высоким стандартам, чем украинские ДСТУ. «Еще Леонид Кучма подписал такой указ, но он так и не вступил в силу», – заявил представитель «Параллели».

Специалисты также высказались за ускоренную унификацию украинских стандартов качества нефтепродуктов с европейскими нормами EN 228 (для бензинов) и EN 590 (для дизельного топлива).

«В Грузии адаптация местных норм под евростандарты заняла несколько недель: была просто переведена европейская документация на государственный язык, а качественные показатели и требования переняты в полном объеме», – отметил Н.ТИМОЩУК.

А.ТИТОВ добавил, что в прибалтийских странах в свое время поступили аналогичным образом.

По мнению некоторых участников конференции, одной из причин длительной разработки стандартов в Украине являются частая смена руководства Госпотребстандарта и низкий уровень квалификации новых специалистов.

Руководитель международной организации «Информационный центр «Зеленое досье» Тамара МАЛЬКОВА, в свою очередь подчеркнула, что основной риск продления срока действия старых стандартов качества нефтепродуктов состоит в растущей привлекательности Украины как страны для утилизации и поставок неликвидной продукции.

Напомним, с 1 января 2011 года украинские НПЗ должны перейти на стандарты производства нефтепродуктов Евро-4 и Евро-5.

О готовности с начала 2011 года освоить выпуск евробензинов заявили Одесский, Кременчугский и Лисичанский НПЗ.

В то же время Украинский научно-исследовательский институт нефтеперерабатывающей промышленности «МАСМА» заявил о неготовности к переходу на стандарт качества нефтепродуктов Евро-4 вплоть до 2012 года.