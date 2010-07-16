Компания ВР остановила утечку нефти в Мексиканском заливе

Нефтяной компании BP Plc. впервые удалось остановить утечку нефти из поврежденной скважины в Мексиканском заливе с помощью усовершенствованной системы сдерживания, передает Reuters.

В четверг компания провела тестирование защитного купола, закрыв клапаны заглушки, после чего поток нефти из скважины прекратился. Тем не менее, это всего лишь временная мера: ВР надеется окончательно ликвидировать утечку в августе, завершив бурение двух разгрузочных скважин.

"Это прекрасно, но до финиша еще далеко", - сказал журналистам главный операционный директор ВР Даг САТТЛЗ.

Президент США Барак ОБАМА назвал новость "позитивным знаком", но также напомнил, что система сдерживания пока работает в тестовом режиме. Береговая охрана США сообщила, что по окончании испытаний ВР, вероятно, будет направлять нефть на поверхность и собирать ее в танкеры до момента ликвидации утечки.

Акции ВР подскочили на 10% после сообщения и завершили день повышением на 7,6% в Нью-Йорке. В какой-то момент после начала разлива нефти рыночная стоимость компании снизилась на 100 млрд. долл., но затем акции отыграли часть потерь на фоне надежд на ликвидацию аварии и разговоров о привлечении компанией инвестиций и продаже активов.

Расходы ВР на борьбу с разливом нефти превысили 3,5 млрд. долл., а также компания обязалась перечислить в течение четырех лет 20 млрд. долл. в фонд для ликвидации последствий аварии. По прогнозам аналитиков, в течение 15 лет компания может потратить от 63 до 100 млрд. долл. в виде расходов на уборку нефти, штрафов и выплат по искам пострадавших.

Правительство США напомнило ВР, что она должна заплатить роялти за собранную нефть. Роялти составляет 18,75% от стоимости добытых нефти и газа, а ВР до сих пор удалось собрать или сжечь более 800 тыс. барр.

По сообщению телеканала CNBC, американская компания Apache Corp хочет привлечь 6-7 млрд. долл. для покупки у ВР активов на 10 млрд. долл., включая доли в принадлежащих ВР месторождениях на Аляске. По информации CNBC, сделка может быть объявлена на следующей неделе. Представители ВР и Apache не прокомментировали это сообщение.

О возможной сделке с Apache сообщил источник в начале недели. В июне BP сообщила о намерении продать активы на 10 млрд. долл., чтобы профинансировать устранение утечки нефти.