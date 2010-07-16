Бензин в Украине подешевел

С 9 по 16 июля этого года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты снизились в среднем на 0,1%. Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 9 по 16 июля 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-80 – снизились на 0,1% - с 6,94 грн./литр до 6,93 грн./литр

Бензин А-92 – сохранились на уровне 7,29 грн./литр

Бензин А-95 – снизились на 0,1% - с 7,62 грн./литр до 7,61 грн./литр

Дизельное топливо – снизились на 0,1% - с 6,86 грн./литр до 6,85 грн./литр

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.