Чем чреват контроль «Газпрома» над украинской ГТС?

В случае полного контроля «Газпрома» над украинской ГТС, что сделает ее полностью непрозрачной для третьей стороны - европейского потребителя, РФ получит возможность генерировать искусственные дефициты газа на европейских рынках под прикрытием технических проблем на одном из направлений.

Такое мнение в статье для еженедельника «Зеркало недели» высказал директор энергетических программ центра «Номос» Михаил ГОНЧАР.

По словам эксперта, в отношении Украины такой «технической проблемой» может стать сокращение объемов транзита через ее ГТС ниже критической отметки (менее 60 млрд. куб. м газа), что приведет к его прерыванию. В этом случае, констатирует М.ГОНЧАР, поставки по всем другим маршрутам не компенсируют прекращения поставок через Украину.

«Таким образом, «внезапно» может возникнуть, по нашим оценкам, почти 37-процентный дефицит газа, который «Газпром» будет заполнять за счет автоматически растущих в цене спотовых поставок из ПХГ на территории Европы через Центрально-Европейский газовый хаб в австрийском Баумгартене, 50% которого он приобрел в компании OMV», - отметил М.ГОНЧАР.

По его словам, все это актуализирует необходимость прозрачности движения газовых потоков. Эксперт убежден, что информация по физическим показателям движения газовых потоков в режиме онлайн должна быть доступна из входных/выходных ГТС на всех без исключения маршрутах в формате трех «поставщик - транзитер - потребитель».

«В идеале, предлагаемая система должна иметь не корпоративную юрисдикцию. Все, что требуется от корпоративного уровня, - это согласие на внедрение такой системы как следствие международных договоренностей и выполнения обязательств согласно разработанному и взаимосогласованному международно-правовому документу», - подчеркнул он.