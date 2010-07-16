Энергоснабжающие компании поучаствуют в аукционе

В экспериментальном аукционе по купле-продаже электроэнергии 20 июля изъявили желание участвовать 33 энергоснабжающие компании, имеющие лицензии на поставку электроэнергии по нерегулируемому тарифу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель директора государственного предприятия "Энергорынок" Владимир ЕВДОКИМОВ.

«Сегодня было раскрытие заявок поставщиков. 33 будут присутствовать на аукционе 20 июля», – сказал он.

По словам начальника управления энергорынка Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Сергея ВЫШИНСКОГО, основной целью проведения аукциона в тестовом режиме является доработка проектов нормативно-правовых документов, которые будут регулировать работу рынка двусторонних договоров (РДД) на первом этапе, а также отработка механизма РДД по результатам торгов.

Как сообщал УНИАН, госпредприятие «Энергорынок» выставит на первом тестовом аукционе по продаже электроэнергии в рамках перехода к рынку двухсторонних договоров 576,138 млн кВт/ч (576,138 тыс. МВт/ч) электроэнергии по стартовой цене 241,4472 грн за МВт/ч (без НДС).

На аукционе будет предложена к реализации электроэнергия, выработанная НАЭК «Энергоатом», а также пятью тепловыми генкомпаниями, которая будет продаваться ровным графиком по принципу «сандвича» (при покупке 1 кВт/ч электроэнергии АЭС покупатель обязательно покупает 1 кВт/ч электроэнергии ТЭС).

Электроэнергия разбита на 80 лотов, начальная цена которых колеблется от 724 грн. до 8,981 млн. грн.

Заявки на участие в аукционе принимались до 17:00 15 июля. Аукцион состоится 20 июля в 10:00 в админздании НКРЭ.

Энергорынок Украины с июля частично перешел на экспериментальный («теневой») режим работы в рамках первого этапа внедрения новой модели – рынка двухсторонних договоров (РДД) и балансирующего рынка.

Тестирование новой модели рынка в теневом режиме продлиться 4 месяца. За это время планируется провести четыре тестовых аукциона по продаже электроэнергии. Формат «теневого» режима не предусматривает реальных товарно-денежных отношений между участниками рынка.

По итогам работы части рынка в «теневом» режиме НКРЭ намерена провести усовершенствование проектной нормативно-правовой базы РДД, а также определиться с этапностью и объемами последующего перехода рынка на реальную работу по новой модели.

Напомним, в июне т.г. средняя цена реализации электроэнергии в ОРЭ составила 298,18 грн. за МВт/ч с НДС.