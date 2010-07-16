Янукович подписал закон о рынке природного газа
Сообщает сайт Президента
Президент Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон “О принципах функционирования рынка природного газа”.
Об этом сообщает официальный сайт Президента.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 9 июля.
Законом предусмотрено, что государственное управление в сфере функционирования рынка природного газа осуществляет Кабинет Министров Украины и центральный орган исполнительной власти по вопросам обеспечения реализации государственной политики в нефтегазовом комплексе в пределах полномочий, определенных законодательством.
Государственное регулирование деятельности субъектов рынка природного газа, в том числе субъектов природных монополий и субъектов хозяйствования, действующих на смежных рынках, осуществляется Кабинетом Министров Украины, Национальной комиссией регулирования электроэнергетики Украины и центральными органами исполнительной власти в пределах их полномочий.
Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины при принятии собственных решений действует по принципу независимости от органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц и субъектов хозяйствования, а также политических партий и других объединений граждан или их органов.
К полномочиям Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины относятся осуществление государственного регулирования отношений субъектов рынка газа; лицензирование хозяйственной деятельности на рынке природного газа; утверждение лицензионных условий осуществления определенных видов хозяйственной деятельности на рынке природного газа и тому подобное.
Государственный надзор (контроль) в сфере функционирования рынка природного газа осуществляют в пределах своих полномочий центральный орган исполнительной власти по вопросам обеспечения реализации государственной политики в нефтегазовом комплексе, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины, центральный орган исполнительной власти по вопросам стандартизации, специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по промышленной безопасности, охраны труда, государственного горного надзора и государственного регулирования в сфере безопасного обращения с взрывоопасными материалами промышленного назначения, специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти в сфере эффективного использования энергетических ресурсов и энергосбережения, а также другие органы государственного надзора (контроля), определенные законом.
Закон определяет, что деятельность, связанная с транспортировкой и распределением по трубопроводам, поставками по регулируемому и нерегулируемому тарифам, хранением природного газа в объеме, который превышает уровень, установленный лицензионными условиями, продажей по закупочным ценам субъектам хозяйствования, природного газа собственной добычи в объеме, который превышает уровень, установленный лицензионными условиями, осуществляется при условии получения соответствующей лицензии. Субъекты рынка природного газа имеют равные права доступа к Единой газотранспортной системе Украины.
Газотранспортные, газораспределительные и газодобывающие предприятия при осуществлении транспортировки и распределения газа по газопроводам, которые находятся в их собственности или пользовании на законных основаниях, обязаны по обращению субъектов рынка природного газа обеспечить им доступ к этим сетям на основании заключенных договоров.
Транспортировка газа осуществляется в соответствии с договором. По договору транспортировки газа газотранспортное предприятие обязуется транспортировать газ, доверенный ему заказчиком, магистральными трубопроводами до пункта принятия-передачи газа и передать его заказчику, а заказчик обязуется оплатить газотранспортному предприятию установленную в договоре стоимость транспортировки.
Закон вступает в силу со дня его опубликования, за исключением отдельных положений, по которым предусмотрены другие сроки вступления в силу.
С целью обеспечения постепенного и последовательного перехода к полномасштабному рынку природного газа, предусмотренного данным законом, устанавливается переходный период, который включает такие этапы: первый этап, во время которого осуществляются отделение функций по распределению и снабжению природного газа, определение потребителей, которые приобретают статус квалифицированных, и определение Кабинетом Министров Украины гарантированных поставщиков, начинает действовать с 1 января 2012 года; второй этап, во время которого все категории потребителей приобретают статус квалифицированных потребителей, начинает действовать с 1 января 2015 года.
До определения в установленном Кабмином порядке гарантированного поставщика функции такого поставщика осуществляют субъекты хозяйствования, которые имеют лицензию на поставки газа по регулируемому тарифу.