Болгария будет участвовать в строительстве "Южного потока"

Россия и Болгария подписали "дорожную карту" разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства болгарского участка газопровода "Южный поток" (South Stream).

Как сообщает РИА Новости, документ был подписан в пятницу.

Напомним, что в течение почти года позиция Болгарии в отношении участия в проекте была не ясна, и 7 июля 2010 года Россия получила подтверждение участия Болгарии в строительстве "Южного потока".

Тогда премьер-министр Болгарии Бойко БОРИСОВ отметил, что с Россией согласована возможность использования для проекта "Южный поток" уже имеющейся на территории страны газотранспортной системы, а объем проходящего через Болгарию газа будет увеличен на 63 миллиарда кубометров.