Цены на нефть в пятницу упали под давлением макроданных США

Цены на нефть в пятницу, 16 июля, упали под давлением слабых макроэкономических данных в США, и в частности индекса потребительских настроений, сообщает РИА Новости.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 0,61 доллара - до 76,01 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов упала на 0,72 доллара - до 75,37 доллара за баррель.

В пятницу стало известно, что индекс потребительского доверия Университета Мичиган снизился в июле текущего года до 66,5 пункта с 76 пунктов в июне. Согласно прогнозам аналитиков, индекс должен был составить 74 пункта. Кроме того, потребительские цены в США упали на 0,1% в июне, что стало третьим подряд месячным падением

. Давление на настроение инвесторов оказали и корпоративные результаты американских компаний за второй квартал. В частности, о снижении своих финансовых результатов за второй квартал сообщили американский банк Citigroup и финансовая компания Bank of America Corp. (BofA), в то время как показатель выручки американской корпорации General Electric Co. (GE) во втором квартале не оправдал ожидания аналитиков, составив 37,4 миллиарда долларов, в то время как прогнозировалось значение данного показателя выше на 2,3%. "Макроэкономические данные демонстрируют негатив", - цитирует агентство Bloomberg аналитика CWA Global Markets Pty Тоби Хассала (Toby Hassall), который добавил, что "опасения относительно перспектив мировой экономики оказывают давление на рынок нефти".

Данные факторы продолжают влиять на стоимость нефти и в понедельник. По состоянию на 09.00 мск фьючерсы на нефть марки WTI снизились на 0,11 за баррель до отметки 75,9 доллара за баррель, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,1 доллара за баррель и находятся на уровне 75,27 доллара за баррель.