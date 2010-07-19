Иран может внести «ЛУКОЙЛ» в "черный" список

Иран заявляет, что может запретить работу в стране иностранным компаниям, которые откажутся от реализации каких-либо проектов в Иране по причине введенных против этой страны международных санкций.

Об этом заявил министр нефтяной промышленности Ирана Масуд Мирказеми, сообщает «Радио Свобода».

В качестве примера он привел компанию «ЛУКойл», которая в марте отказалась от проекта «Анаран» по добыче нефти в Иране из-за трудностей в его реализации, возникших вследствие санкций, введенных против этой страны Соединенными Штатами.

Справка УНИАН. Компании "ЛУКОЙЛ" принадлежат 6 нефтеперерабатывающих заводов в России и за рубежом: в Украине, Болгарии и Румынии. Их совокупная мощность составляет 14 млн. тонн нефти в год. Одесский НПЗ, с 2000 года принадлежащий российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн. тонн нефти.