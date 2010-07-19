ВР не удается остановить утечку нефти в Мексиканском заливе

Специалисты обнаружили признаки утечки нефти из-под защитного купола в Мексиканском заливе. Их насторожили выделения из-под его основания частиц сырья, а также вероятная концентрация метана.

Помимо этого, специалисты встревожены низким давлением в районе основания заглушки, передает Associated Press со ссылкой на представителя федеральных властей США.

Кроме того, по словам собеседника агентства, администрация британской компании ВР не выполняет требования правительства США о жестком контроле защитного купола. Впрочем, официальный представитель ВР Марк Салт отметил что компания "продолжает тесно сотрудничать с учеными США в вопросе испытаний защитного купола".

Бывший глава Береговой охраны США, а ныне - ответственный за контроль ликвидации аварии в Мексиканском заливе адмирал Тед Аллен направил письменный запрос в ВР. В нем он требует проверить, насколько сильно упало давление, сделать выводы о причинах просачивания нефти из-под защитной заглушки, а также о концентрации метана. В противном случае он угрожает прекратить испытания защитного купола.

Напомним, взрыв на нефтяной платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе, принадлежащей ВР на правах аренды, произошел 20 апреля 2010г. После этого платформа затонула, а из поврежденной скважины в море начала вытекать нефть, что стало причиной крупнейшей экологической катастрофы в регионе.