ВР продаст все НПЗ и АЗС

Руководство британской ВР подготовило план по радикальной реструктуризации этой британской нефтяной компании, который предполагает продажу всех принадлежащих ей сейчас нефтеперерабатывающих заводов и автозаправочных станций. Об этом сообщил накануне лондонский еженедельник Sunday Times.

Одновременно в разы будет сокращено присутствие ВР в нефтедобывающем секторе США. Издание сообщает, что руководство компании пришло к выводу, что ее нынешние трудности в Соединенных Штатах не закончатся с устранением утечки нефти из разрушенной скважины на дне Мексиканского залива. В результате разработан план, получивший название "Будущее ВР".

Он предполагает кардинальным образом изменить политику компании, и, освободившись от производства и продажи топлива, сосредоточиться на добыче нефти и газа за пределами США.

Распродажа АЗС и нефтеперегонных заводов является дополнительным шагом, который последует после уже утвержденной программы продажи месторождений в США - на Аляске и в Мексиканском заливе.

Среди регионов, где британская компания намерена расширить свое присутствие - Бразилия и Западная Африка, сообщают Вести.ру со ссылкой на ИТАР-ТАСС.