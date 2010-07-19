Лисичанский НПЗ был аварийно остановлен

В ночь с 17 на 18 июля все установки ЗАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ, Луганская обл.) были аварийно остановлены в результате полного прекращения подачи электроэнергии со стороны ООО «Луганское энергетическое объединение».

Об этом УНИАН сообщили в департаменте по связям с общественностью ООО «ТНК-ВР Коммерс».

В сообщении отмечается, что пострадавших нет, все объекты своевременно переведены в безопасное состояние. К середине дня 18 июля энергоснабжение предприятия было восстановлено. Специалисты ЗАО «ЛИНИК» приступили к тестированию оборудования и пуско-наладочным работам.

По предварительным оценкам, для выхода на технологический режим НПЗ потребуется четыре дня.

«Энергетики несут полную ответственность за сложившуюся ситуацию. Они должны отдавать себе отчет в том, что внезапные остановки многократно повышают износ оборудования и могут привести к авариям на установках. К примеру, в результате обесточивания завода прекратила работу охлаждающая агрегаты система оборотного водоснабжения. Надо ли говорить, к чему это может привести, да еще в такую жару?» – отметил президент ООО «ТНК-ВР Коммерс» Сергей ЛИЗУНОВ.

Он подчеркнул, что уже не первый раз завод становится заложником действий энергетиков, и только благодаря высокому профессионализму коллектива НПЗ удается минимизировать последствия ЧП.

«Ненадежная работа подстанции «Юбилейная», через которую осуществляется подача электроэнергии на Лисичанский НПЗ, с завидной регулярностью преподносит нам неприятные сюрпризы. Необходимо обезопасить стратегическое отраслевое предприятие от подобных рисков», – подчеркнул С.ЛИЗУНОВ.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с планом Лисичанского НПЗ в июле т.г. была предусмотрена переработка 525 тыс. тонн нефтяного сырья. Завод рассчитывал произвести около 150 тыс. тонн автомобильных бензинов и 170 тыс. тонн дизельного топлива.

До 30% потребностей НПЗ в электроэнергии может быть обеспечено за счет генерации на собственной заводской ТЭЦ, свыше 70% предприятие вынуждено приобретать у внешних поставщиков.

НПЗ ранее неоднократно останавливал производство по причине прекращения снабжения электроэнергии. Так, 14 августа 2007 года из-за повреждения линии энергоснабжения на подстанции «Юбилейная», принадлежащей Луганским энергетическим сетям, были аварийно остановлены все технологические установки ЗАО «ЛИНИК».

Справка УНИАН. Лисичанский НПЗ (Луганская обл.) – второй по мощности в Украине завод, способный ежегодно перерабатывать 16 млн. тонн нефти. Завод принадлежит российско-британскому холдингу ТНК-ВР.

ЗАО "ЛИНИК", которое является собственником производственных мощностей Лисичанского НПЗ, входит в группу компаний ТНК-ВР в Украине.